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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:37
Re: Альфа-Банк
Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:13
Это бывает. Затык может быть у обеих, но чаще со стороны Аллы. Теперь уже в понедельник только дойдут. Ну если конечно все реквизиты платежа были правильными
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:28
WallNutPen
С утра отправил ещё немного. Чтобы преодолеть затык )
Выше писали об аналогичном затыке .
Не кашляет Алла ?
Пожалуй валюту выведу ( через кассу). Во избежание.
Кстати в поддержке моно говорят что существует общий регламент для такой операции 24ч между отправкой и зачислением в другой банк.
Ну а в Альфе тёплая линия льёт воду на эту тему, образно говоря
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:55
Re: Альфа-Банк
Подякував в карму.
А по Вайту такі моменти (теховер) помічали ?
Golf_streem, дякую, однак у мене Хамон "за свої" без КЛ. Тому саме цікавило, чи при поповненні в боксі/касі і подальшому сепі/п2п назовні не влупить теховер. В принципі, СЕП\п2п при наявності кредитних теж влупить коміс, якщо "свої" кошти не пройшли після поповнення.
Додано: Нед 17 лип, 2022 11:39
Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41
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