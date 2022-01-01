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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:37

Re: Альфа-Банк

Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:13

  serg1974 написав:Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало

Это бывает. Затык может быть у обеих, но чаще со стороны Аллы. Теперь уже в понедельник только дойдут. Ну если конечно все реквизиты платежа были правильными
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:28

WallNutPen
С утра отправил ещё немного. Чтобы преодолеть затык )

Выше писали об аналогичном затыке .
Не кашляет Алла ?
Пожалуй валюту выведу ( через кассу). Во избежание.

Кстати в поддержке моно говорят что существует общий регламент для такой операции 24ч между отправкой и зачислением в другой банк.
Ну а в Альфе тёплая линия льёт воду на эту тему, образно говоря
serg1974
 
Повідомлень: 677
З нами з: 27.10.10
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:26

Если валюту снимать через кассу,
лимит считают по какому курсу?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:55

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:За Хамонный теховер Алка не жарит
Подякував в карму.
А по Вайту такі моменти (теховер) помічали ?

Golf_streem, дякую, однак у мене Хамон "за свої" без КЛ. Тому саме цікавило, чи при поповненні в боксі/касі і подальшому сепі/п2п назовні не влупить теховер. В принципі, СЕП\п2п при наявності кредитних теж влупить коміс, якщо "свої" кошти не пройшли після поповнення.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:39

  idealstorm написав:Если валюту снимать через кассу,
лимит считают по какому курсу?

По курсу НБУ. Позавчера без проблем снял 3400 USD. Но надо идти к персмену за ордером. По пакетной карте лимит стоит 20000 грн. и он по словам персмена не подьемный
WallNutPen
 
Повідомлень: 615
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41

  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:За Хамонный теховер Алка не жарит
Подякував в карму.
А по Вайту такі моменти (теховер) помічали ?.

По пакетным картам Овер есть но он абсолютно бесплатный
WallNutPen
 
Повідомлень: 615
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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