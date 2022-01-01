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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:37
Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
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serg1974
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:13
serg1974 написав:
Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
Это бывает. Затык может быть у обеих, но чаще со стороны Аллы. Теперь уже в понедельник только дойдут. Ну если конечно все реквизиты платежа были правильными
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WallNutPen
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:28
WallNutPen
С утра отправил ещё немного. Чтобы преодолеть затык )
Выше писали об аналогичном затыке .
Не кашляет Алла ?
Пожалуй валюту выведу ( через кассу). Во избежание.
Кстати в поддержке моно говорят что существует общий регламент для такой операции 24ч между отправкой и зачислением в другой банк.
Ну а в Альфе тёплая линия льёт воду на эту тему, образно говоря
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serg1974
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:26
Если валюту снимать через кассу,
лимит считают по какому курсу?
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idealstorm
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:55
Мизантрóп написав:
За Хамонный теховер Алка не жарит
Подякував в карму.
А по Вайту такі моменти (теховер) помічали ?Golf_streem
, дякую, однак у мене Хамон "за свої" без КЛ. Тому саме цікавило, чи при поповненні в боксі/касі і подальшому сепі/п2п назовні не влупить теховер. В принципі, СЕП\п2п при наявності кредитних теж влупить коміс, якщо "свої" кошти не пройшли після поповнення.
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stas_rst
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Додано: Нед 17 лип, 2022 11:39
idealstorm написав:
Если валюту снимать через кассу,
лимит считают по какому курсу?
По курсу НБУ. Позавчера без проблем снял 3400 USD. Но надо идти к персмену за ордером. По пакетной карте лимит стоит 20000 грн. и он по словам персмена не подьемный
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WallNutPen
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Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41
stas_rst написав: Мизантрóп написав:
За Хамонный теховер Алка не жарит
Подякував в карму.
А по Вайту такі моменти (теховер) помічали ?.
По пакетным картам Овер есть но он абсолютно бесплатный
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WallNutPen
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:01
serg1974 написав:
Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
А они оба на выходных работают по ибан? Например кредмагриколь по ибану только в рабочее время отправляет
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PUnder
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:14
PUnder написав: serg1974 написав:
Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
А они оба на выходных работают по ибан? Например кредмагриколь по ибану только в рабочее время отправляет
працюють обидва, але проблеми іноді випливають.
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novichok
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