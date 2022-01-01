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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42
ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
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serg1974
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