RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42

ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
serg1974
 
Повідомлень: 678
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 367368369370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen, wolt450, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 11, 12, 13
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
120 163285
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лип, 2022 19:14
candidat
Райффайзен Банк 1 ... 24, 25, 26
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
250 310728
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лип, 2022 18:24
Vorlon
Банк Альянс 1 ... 19, 20, 21
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
201 129856
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лип, 2022 11:41
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (201)
17.07.2022 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.