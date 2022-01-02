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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42

ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:00

  PUnder написав:
  serg1974 написав:Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало


А они оба на выходных работают по ибан? Например кредмагриколь по ибану только в рабочее время отправляет


у меня впечатление что Альфа в выходные не шлет СЕП,
в войну ли это появилось, хз
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:53

  serg1974 написав:Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало

В субботу в 15:20 отправленная из "аваля" СЭПом маленькая сумма пришла в Альфу в воскресенье в 12:30
Tat_888
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