ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42
ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:00
у меня впечатление что Альфа в выходные не шлет СЕП,
в войну ли это появилось, хз
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:53
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