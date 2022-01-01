ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42
ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:00
у меня впечатление что Альфа в выходные не шлет СЕП,
в войну ли это появилось, хз
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:53
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:25
А не подскажет ли кто, как сейчас дела обстоят с возможностью перевыпуска пакетных карт (white)? Реально это? Сделают? Как долго?
И ещё вопрос: что будет в этом случае с "внепакетной" FastCard?
Перевыпуск будет с закрытием пакета и открытием нового.
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:32
Знакомая две недели назад перевыпустила (не по сроку - принудительно) ультру на Вайт. Все перевыпустилось отлично. Дозаказала евровую карту (фаста у нее не было) - все три карты пришли на новую почту в один день. Все делалось через sense app. На все про все с доставкой ушло 4 дня. Карты ультра будут жить ещё 30 дней паралельно с white - потом вся ультра закроется и останутся только white
У меня Фаст в евро есть. Сейчас глянул в своем сенсе - заказать евровую в пакете white даёт. Что будет с фастом не знаю, но можете поэкспериментировать - чем вы рискуете? Или у вас там еврики лежат? Думаю с остатком на картсчете закрыть карту система не даст
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