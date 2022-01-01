Додано: Пон 18 лип, 2022 15:32

M-Audio написав: А не подскажет ли кто, как сейчас дела обстоят с возможностью перевыпуска пакетных карт (white)? Реально это? Сделают? Как долго?

И ещё вопрос: что будет в этом случае с "внепакетной" FastCard?

Перевыпуск будет с закрытием пакета и открытием нового. А не подскажет ли кто, как сейчас дела обстоят с возможностью перевыпуска пакетных карт (white)? Реально это? Сделают? Как долго?И ещё вопрос: что будет в этом случае с "внепакетной" FastCard?Перевыпуск будет с закрытием пакета и открытием нового.

Знакомая две недели назад перевыпустила (не по сроку - принудительно) ультру на Вайт. Все перевыпустилось отлично. Дозаказала евровую карту (фаста у нее не было) - все три карты пришли на новую почту в один день. Все делалось через sense app. На все про все с доставкой ушло 4 дня. Карты ультра будут жить ещё 30 дней паралельно с white - потом вся ультра закроется и останутся только whiteУ меня Фаст в евро есть. Сейчас глянул в своем сенсе - заказать евровую в пакете white даёт. Что будет с фастом не знаю, но можете поэкспериментировать - чем вы рискуете? Или у вас там еврики лежат? Думаю с остатком на картсчете закрыть карту система не даст