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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371>

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42

ol_zy
Точно. « Сто раз так делал».
Спустя сутки и ещё пара часов деньги засветились в моно. Но осадочек остался.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:00

  PUnder написав:
  serg1974 написав:Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало


А они оба на выходных работают по ибан? Например кредмагриколь по ибану только в рабочее время отправляет


у меня впечатление что Альфа в выходные не шлет СЕП,
в войну ли это появилось, хз
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:53

  serg1974 написав:Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало

В субботу в 15:20 отправленная из "аваля" СЭПом маленькая сумма пришла в Альфу в воскресенье в 12:30
Tat_888
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:25

А не подскажет ли кто, как сейчас дела обстоят с возможностью перевыпуска пакетных карт (white)? Реально это? Сделают? Как долго?
И ещё вопрос: что будет в этом случае с "внепакетной" FastCard?
Перевыпуск будет с закрытием пакета и открытием нового.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:32

  M-Audio написав:А не подскажет ли кто, как сейчас дела обстоят с возможностью перевыпуска пакетных карт (white)? Реально это? Сделают? Как долго?
И ещё вопрос: что будет в этом случае с "внепакетной" FastCard?
Перевыпуск будет с закрытием пакета и открытием нового.

Знакомая две недели назад перевыпустила (не по сроку - принудительно) ультру на Вайт. Все перевыпустилось отлично. Дозаказала евровую карту (фаста у нее не было) - все три карты пришли на новую почту в один день. Все делалось через sense app. На все про все с доставкой ушло 4 дня. Карты ультра будут жить ещё 30 дней паралельно с white - потом вся ультра закроется и останутся только white
У меня Фаст в евро есть. Сейчас глянул в своем сенсе - заказать евровую в пакете white даёт. Что будет с фастом не знаю, но можете поэкспериментировать - чем вы рискуете? Или у вас там еврики лежат? Думаю с остатком на картсчете закрыть карту система не даст
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:44

Re: Альфа-Банк

Есть вариант перевести деньги гривну с привата в альфу с минимальными издержками. Схема через пумб потеряла актуальность :(
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47

  PUnder написав:Есть вариант перевести деньги гривну с привата в альфу с минимальными издержками. Схема через пумб потеряла актуальность :(

на ветке примата обсуждали https://www.youtube.com/watch?v=MBedqOTDmRU&t=115s ну и viewtopic.php?p=5459464#p5459464
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:40

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:И ещё вопрос: что будет в этом случае с "внепакетной" FastCard?
Данная карта идёт вне пакета, как карта Caméléon, єПідтримка. Она "живёт" до своего срока действия, потом только закрытие счёта. Перевыпустить эту карту уже нельзя.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:19

Re: Альфа-Банк

Протестил - при наличии еврового фаста дозаказал карту в пакете Вайт. И white дозаказался и Фаст остался (на нем пара евро с центрами болтается). Так что Howl полностью прав.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:48

Сенс вже пару днів не дає відкрити депозит Мобільний з дебетного Хам-на - то рахунків не бачить, то "ой, халепа"...пробував різні суми і терміни.
Може проблема в тому що Алла вважає Хам-н кредиткою?
З яких карт відкривається Мобільний успішно?
KVV
 
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