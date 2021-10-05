KVV, ну з пакетної точно відкривається. Не пробували уточнити в підтримці банку за телефоном?
Із картки Cameleon депозит відкриватися повинен, оскільки вона ж кредитно-дебетова.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:56
Re: Альфа-Банк
KVV, ну з пакетної точно відкривається. Не пробували уточнити в підтримці банку за телефоном?
Із картки Cameleon депозит відкриватися повинен, оскільки вона ж кредитно-дебетова.
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:01
Ровно две недели назад открывал 7 и 14 дневные именно с хамоне без лимита. Все работало
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:28
Re: Альфа-Банк
KVV, ті часи пройшли. Алла відновила 0 (800) 50-20-50, а також можна безкоштовно з короткого номеру 33-44.
Самій Аллі треба сказати "оператор" і вона з'єднає з фахівцем.
Але скоріше за все прийдеться очистити дані Sense та повторити спроби.
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:30
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:36
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