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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372>

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:56

Re: Альфа-Банк

KVV, ну з пакетної точно відкривається. Не пробували уточнити в підтримці банку за телефоном?
Із картки Cameleon депозит відкриватися повинен, оскільки вона ж кредитно-дебетова.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:01

  KVV написав:Сенс вже пару днів не дає відкрити депозит Мобільний з дебетного Хам-на - то рахунків не бачить, то "ой, халепа"...пробував різні суми і терміни.
Може проблема в тому що Алла вважає Хам-н кредиткою?
З яких карт відкривається Мобільний успішно?

Ровно две недели назад открывал 7 и 14 дневные именно с хамоне без лимита. Все работало
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:04

Howl
телефоном не пробував адже там 044
чи може є 0800?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:28

Re: Альфа-Банк

KVV, ті часи пройшли. Алла відновила 0 (800) 50-20-50, а також можна безкоштовно з короткого номеру 33-44.

Самій Аллі треба сказати "оператор" і вона з'єднає з фахівцем.

Але скоріше за все прийдеться очистити дані Sense та повторити спроби.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:30

  WallNutPen написав:именно с хамоне без лимита. Все работало

Спробував знову... "ох, якась помилка:( не вийшло:("
Аллі не так просто гроші позичити :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:36

  Howl написав:Але скоріше за все прийдеться очистити дані Sense та повторити спроби.

Пробував, все те саме.
За номери телефонів дякую.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:38

Снятие валюты.

Якобы заказ на снятие валюты надо делать за 10 рабочих дней, а не за 3 как раньше.
Кто сталкивался ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:29

  vladimir07 написав:Якобы заказ на снятие валюты надо делать за 10 рабочих дней, а не за 3 как раньше.
Кто сталкивался ?

На прошлой неделе заказывал в среду и снимал в пятницу и понедельник (из-за лимита НБУ пришлось разбивать на 2 дня). В пятницу пришлось ждать пока приедет инкассация (около 14-00) - раньше не давали. Заказывал через персмена
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:55

В зв'язку з відновленням кеш'ю, як у Алли справи з переводом тарифа кредитної карти з Еко на Ред наприклад, бо в чаті мені чудовисько якусь ахінею несе, ще й переживає за дизлайк.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:26

  WallNutPen написав:На прошлой неделе заказывал в среду и снимал в пятницу и понедельник (из-за лимита НБУ пришлось разбивать на 2 дня). В пятницу пришлось ждать пока приедет инкассация (около 14-00) - раньше не давали. Заказывал через персмена


А с этой недели якобы 10 дней рабочих.
vladimir07
 
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