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Альфа-Банк
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:56
KVV, ну з пакетної точно відкривається. Не пробували уточнити в підтримці банку за телефоном?
Із картки Cameleon депозит відкриватися повинен, оскільки вона ж кредитно-дебетова.
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Howl
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:01
KVV написав:
Сенс вже пару днів не дає відкрити депозит Мобільний з дебетного Хам-на - то рахунків не бачить, то "ой, халепа"...пробував різні суми і терміни.
Може проблема в тому що Алла вважає Хам-н кредиткою?
З яких карт відкривається Мобільний успішно?
Ровно две недели назад открывал 7 и 14 дневные именно с хамоне без лимита. Все работало
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WallNutPen
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:04
Howl
телефоном не пробував адже там 044
чи може є 0800?
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KVV
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:28
KVV, ті часи пройшли. Алла відновила 0 (800) 50-20-50, а також можна безкоштовно з короткого номеру 33-44.
Самій Аллі треба сказати "оператор" і вона з'єднає з фахівцем.
Але скоріше за все прийдеться очистити дані Sense та повторити спроби.
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Howl
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:30
WallNutPen написав:
именно с хамоне без лимита. Все работало
Спробував знову... "ох, якась помилка:( не вийшло:("
Аллі не так просто гроші позичити
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KVV
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:36
Howl написав:
Але скоріше за все прийдеться очистити дані Sense та повторити спроби.
Пробував, все те саме.
За номери телефонів дякую.
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KVV
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:38
Якобы заказ на снятие валюты надо делать за 10 рабочих дней, а не за 3 как раньше.
Кто сталкивался ?
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vladimir07
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Додано: Сер 20 лип, 2022 16:29
vladimir07 написав:
Якобы заказ на снятие валюты надо делать за 10 рабочих дней, а не за 3 как раньше.
Кто сталкивался ?
На прошлой неделе заказывал в среду и снимал в пятницу и понедельник (из-за лимита НБУ пришлось разбивать на 2 дня). В пятницу пришлось ждать пока приедет инкассация (около 14-00) - раньше не давали. Заказывал через персмена
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WallNutPen
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:55
В зв'язку з відновленням кеш'ю, як у Алли справи з переводом тарифа кредитної карти з Еко на Ред наприклад, бо в чаті мені чудовисько якусь ахінею несе, ще й переживає за дизлайк.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 20 лип, 2022 20:26
WallNutPen написав:
На прошлой неделе заказывал в среду и снимал в пятницу и понедельник (из-за лимита НБУ пришлось разбивать на 2 дня). В пятницу пришлось ждать пока приедет инкассация (около 14-00) - раньше не давали. Заказывал через персмена
А с этой недели якобы 10 дней рабочих.
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vladimir07
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