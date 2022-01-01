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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:44

  vladimir07 написав:А с этой недели якобы 10 дней рабочих.

Почему же "якобы"? Так на официальном сайте и написано:
Зняти замовлену суму в касі в валюті:
гривня можливо не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення;
долар, євро — не раніше, ніж через 10 робочих днів з дати замовлення.

В этом обновление этой странички день назад и состояло. Раньше просили только три дня и для любой валюты.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:45

moveton, а 1000уе без предзаказа так и осталось?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:47

  Amethyst написав:moveton, а 1000уе без предзаказа так и осталось?

Пока да. Не урезали.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 02:46

у меня в Сенсе на телефоне на столе появились старые счета которые давно закрыл. Это у всех так?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:13

  uaprofi написав:у меня в Сенсе на телефоне на столе появились старые счета которые давно закрыл. Это у всех так?

У меня нет. Все, как обычно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:30

Re: Альфа-Банк

uaprofi, был массовый глюк. Должно быть исправлено.
Howl
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