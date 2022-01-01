Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:44
vladimir07 написав:
А с этой недели якобы 10 дней рабочих.
Почему же "якобы"? Так на
официальном сайте
и написано:
Зняти замовлену суму в касі в валюті: гривня можливо не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення; долар, євро — не раніше, ніж через 10 робочих днів з дати замовлення.
В этом обновление этой странички день назад и состояло. Раньше просили только три дня и для любой валюты.
moveton
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Додано: Сер 20 лип, 2022 20:45
moveton, а 1000уе без предзаказа так и осталось?
Amethyst
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Додано: Сер 20 лип, 2022 20:47
Amethyst написав: moveton
, а 1000уе без предзаказа так и осталось?
Пока да. Не урезали.
moveton
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Додано: Чет 21 лип, 2022 02:46
у меня в Сенсе на телефоне на столе появились старые счета которые давно закрыл. Это у всех так?
uaprofi
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Додано: Чет 21 лип, 2022 07:13
uaprofi написав:
у меня в Сенсе на телефоне на столе появились старые счета которые давно закрыл. Это у всех так?
У меня нет. Все, как обычно.
lloydbanksua
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Додано: Чет 21 лип, 2022 07:30
uaprofi, был массовый глюк. Должно быть исправлено.
Howl
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:01
uaprofi написав:
у меня в Сенсе на телефоне на столе появились старые счета которые давно закрыл. Это у всех так?
У меня пару дней назад появилась кредитка, которую закрыли при погашении 80/20.Все заглядываю,не появится ли кред.лимит следом:)
Tat_888
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:35
випустили жирне оновлення
возрадуйтесь ябко-фони! є рефки
greenozon
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