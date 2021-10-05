Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 16:23
Нет не входит. Отели идут отдельной категорией. Будет только 0.5%
skorpi
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Додано: Чет 21 лип, 2022 16:44
копейка написав:
В повышенные категорию "Транспорт", МСС отелей так и не входят сейчас?
Только по 0,5 пойдет?
Извините, стесняюсь спросить, а что у отелей есть общего с таким?
картинкой
По вашему они похожи на билеты на автобус? Поезд? Или метро?
WallNutPen
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Додано: Чет 21 лип, 2022 16:54
копейка написав:
В повышенные категорию "Транспорт", МСС отелей так и не входят сейчас?
Только по 0,5 пойдет?
Отели есть у Туризме от Шапита -- 2/1% за свои/кред.
Amethyst
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Додано: Чет 21 лип, 2022 16:58
Amethyst написав: копейка написав:
В повышенные категорию "Транспорт", МСС отелей так и не входят сейчас?
Только по 0,5 пойдет?
Отели есть у Туризме от Шапита -- 2% за свои.
Да думала уже, но здесь есть +0,5% + фактор инерции, а там только +2% за кровные и вынь та положи в следующем.
Хочется все и сразу.
WallNutPen
Спасибо, что поправили резкость.
Ну какие-то МСС сейчас в Альфе объединили, мало ли.
Как говорится, на заборе тоже написано
копейка
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:17
skorpi написав:
Нет не входит. Отели идут отдельной категорией. Будет только 0.5%
0.5% - это что такое ?
J
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:21
J написав:0.5% - это что такое ?
GooglePay
Zochan
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:28
копейка только вы ж не забудьте что за 0.5% оно пройдет только при оплате токеном. То есть забронировать что-либо в интернете скорее всего получится без кэшбека (даже если вэб-сайт поддерживает оплату всякими пеями - оно не всегда идет через токен - вернее даже не так - чаще идет не через токен). Поэтому для получения 0,5% лучше платить телефончиком на физичесом терминальчике в самом отельчике
WallNutPen
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