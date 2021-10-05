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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:23

Нет не входит. Отели идут отдельной категорией. Будет только 0.5%
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:44

  копейка написав:В повышенные категорию "Транспорт", МСС отелей так и не входят сейчас?
Только по 0,5 пойдет?

Извините, стесняюсь спросить, а что у отелей есть общего с таким?
Зображення
картинкой
По вашему они похожи на билеты на автобус? Поезд? Или метро?
WallNutPen
 
Повідомлень: 648
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:54

  копейка написав:В повышенные категорию "Транспорт", МСС отелей так и не входят сейчас?
Только по 0,5 пойдет?

Отели есть у Туризме от Шапита -- 2/1% за свои/кред.
Amethyst
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Повідомлень: 2721
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Подякували: 499 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:58

  Amethyst написав:
  копейка написав:В повышенные категорию "Транспорт", МСС отелей так и не входят сейчас?
Только по 0,5 пойдет?

Отели есть у Туризме от Шапита -- 2% за свои.

Да думала уже, но здесь есть +0,5% + фактор инерции, а там только +2% за кровные и вынь та положи в следующем.
Хочется все и сразу. :)


WallNutPen
Спасибо, что поправили резкость.
Ну какие-то МСС сейчас в Альфе объединили, мало ли.
Как говорится, на заборе тоже написано :P
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:17

  skorpi написав:Нет не входит. Отели идут отдельной категорией. Будет только 0.5%

0.5% - это что такое ?
J
 
Повідомлень: 5314
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:21

Re: Альфа-Банк

J написав:0.5% - это что такое ?

GooglePay
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:28

копейка только вы ж не забудьте что за 0.5% оно пройдет только при оплате токеном. То есть забронировать что-либо в интернете скорее всего получится без кэшбека (даже если вэб-сайт поддерживает оплату всякими пеями - оно не всегда идет через токен - вернее даже не так - чаще идет не через токен). Поэтому для получения 0,5% лучше платить телефончиком на физичесом терминальчике в самом отельчике
WallNutPen
 
Повідомлень: 648
З нами з: 08.06.20
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  #<1 ... 370371372373
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