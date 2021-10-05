копейка только вы ж не забудьте что за 0.5% оно пройдет только при оплате токеном. То есть забронировать что-либо в интернете скорее всего получится без кэшбека (даже если вэб-сайт поддерживает оплату всякими пеями - оно не всегда идет через токен - вернее даже не так - чаще идет не через токен). Поэтому для получения 0,5% лучше платить телефончиком на физичесом терминальчике в самом отельчике
WallNutPen написав:копейка только вы ж не забудьте что за 0.5% оно пройдет только при оплате токеном. То есть забронировать что-либо в интернете скорее всего получится без кэшбека (даже если вэб-сайт поддерживает оплату всякими пеями - оно не всегда идет через токен - вернее даже не так - чаще идет не через токен). Поэтому для получения 0,5% лучше платить телефончиком на физичесом терминальчике в самом отельчике
оплачивал телефоном доставку мсс 4214 - 0,5 не начислили
WallNutPen написав:копейка только вы ж не забудьте что за 0.5% оно пройдет только при оплате токеном. То есть забронировать что-либо в интернете скорее всего получится без кэшбека (даже если вэб-сайт поддерживает оплату всякими пеями - оно не всегда идет через токен - вернее даже не так - чаще идет не через токен). Поэтому для получения 0,5% лучше платить телефончиком на физичесом терминальчике в самом отельчике
оплачивал телефоном доставку мсс 4214 - 0,5 не начислили
Ну мало просто оплатить телефоном, надо чтобы и МСС было в списке тех, кого Альфа окэшбечивает в принципе. Гостиницы к таким относятся. Доставка - насколько я помню нет