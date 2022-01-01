2. По комун. платежу невозможно создать шаблон, не из истории не из списка операций. Потому что он входил в групповой платеж, но был оплачен самостоятельно? В Му Альфа в списке операций по нему нет менюшки (квитанция, подробнее), статус "Подтверждена"...
Востаннє редагувалось копейка в Чет 21 лип, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
У меня тоже нет такого глазика. Только сейчас узнал, что должен быть Как я понимаю, так, чтобы совсем с рабочего стола к нему было не попасть - это и есть полностью удалить. Можно с главной страницы в группу перетащить, чтобы глаза постоянно не мозолил.
moveton написав:У меня тоже нет такого глазика. Только сейчас узнал, что должен быть Как я понимаю, так, чтобы совсем с рабочего стола к нему было не попасть - это и есть полностью удалить. Можно с главной страницы в группу перетащить, чтобы глаза постоянно не мозолил.
Тогда шаблон пропадает и из раздела "шаблонов". Такая себе оптимизация. Вот карты можно показать/спрятать, шаблоны похоже - нет. Да, про группы шаблонов уже почитала, пусть будет так. Но в базе по указанной ссылке тогда уже неактуальная информация по поводу возможность скрыть шаблон.