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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:26

Re: Альфа-Банк

Кто в курсе?
1. Можно ли убрать ярлык шаблона с рабочего стола не удаляя шаблон совсем?
В базе есть подобное
"При необходимости измените название шаблона, отображение на рабочем столе, цвет ярлыка и нажмите "Сохранить".

Но что-то не вижу указанного там "глазика" при редактировании шаблона.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017064079

2. По комун. платежу невозможно создать шаблон, не из истории не из списка операций.
Потому что он входил в групповой платеж, но был оплачен самостоятельно?
В Му Альфа в списке операций по нему нет менюшки (квитанция, подробнее), статус "Подтверждена"... :(
Востаннє редагувалось копейка в Чет 21 лип, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:39

  копейка написав:1. Можно ли убрать ярлык шаблона с рабочего стола не удаляя шаблон совсем?
В базе есть подобное
"При необходимости измените название шаблона, отображение на рабочем столе, цвет ярлыка и нажмите "Сохранить".

Но что-то не вижу указанного там "глазика" при редактировании шаблона.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017064079

У меня тоже нет такого глазика. Только сейчас узнал, что должен быть :) Как я понимаю, так, чтобы совсем с рабочего стола к нему было не попасть - это и есть полностью удалить. Можно с главной страницы в группу перетащить, чтобы глаза постоянно не мозолил.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:52

  moveton написав:У меня тоже нет такого глазика. Только сейчас узнал, что должен быть :) Как я понимаю, так, чтобы совсем с рабочего стола к нему было не попасть - это и есть полностью удалить. Можно с главной страницы в группу перетащить, чтобы глаза постоянно не мозолил.

Тогда шаблон пропадает и из раздела "шаблонов". Такая себе оптимизация.
Вот карты можно показать/спрятать, шаблоны похоже - нет.
Да, про группы шаблонов уже почитала, пусть будет так.
Но в базе по указанной ссылке тогда уже неактуальная информация по поводу возможность скрыть шаблон.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:58

При оплате токеном повышенной категории (скажем аптеки 2%) кэшбек пойдёт 0,5+2=2,5% ?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:01

  Карамболь написав:При оплате токеном повышенной категории (скажем аптеки 2%) кэшбек пойдёт 0,5+2=2,5% ?

токен не суммируется. только если вообще нет%, тогда 0.5%
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:01

Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
і з неприємного - вертають коміс за зняття коштів через касу (як було до війни)
greenozon
 
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