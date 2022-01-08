Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:26
Кто в курсе?
1. Можно ли убрать ярлык шаблона с рабочего стола не удаляя шаблон совсем?
В базе есть подобное
"При необходимости измените название шаблона,
отображение на рабочем столе, цвет ярлыка и нажмите "Сохранить".
Но что-то не вижу указанного там "глазика" при редактировании шаблона.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017064079
2. По комун. платежу невозможно создать шаблон, не из истории не из списка операций.
Потому что он входил в групповой платеж, но был оплачен самостоятельно?
В Му Альфа в списке операций по нему нет менюшки (квитанция, подробнее), статус "Подтверждена"...
Востаннє редагувалось
копейка
в Чет 21 лип, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Додано: Чет 21 лип, 2022 20:39
копейка написав:
1. Можно ли убрать ярлык шаблона с рабочего стола не удаляя шаблон совсем?
В базе есть подобное
"При необходимости измените название шаблона,
отображение на рабочем столе, цвет ярлыка и нажмите "Сохранить".
Но что-то не вижу указанного там "глазика" при редактировании шаблона.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017064079
У меня тоже нет такого глазика. Только сейчас узнал, что должен быть
Как я понимаю, так, чтобы совсем с рабочего стола к нему было не попасть - это и есть полностью удалить. Можно с главной страницы в группу перетащить, чтобы глаза постоянно не мозолил.
moveton
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:52
moveton написав:
У меня тоже нет такого глазика. Только сейчас узнал, что должен быть
Как я понимаю, так, ч
тобы совсем с рабочего стола к нему было не попасть - это и есть полностью удалить.
Можно с главной страницы в группу перетащить, чтобы глаза постоянно не мозолил.
Тогда шаблон пропадает и из раздела "шаблонов". Такая себе оптимизация.
Вот карты можно показать/спрятать, шаблоны похоже - нет.
Да, про группы шаблонов уже почитала, пусть будет так.
Но в базе по указанной ссылке тогда уже неактуальная информация по поводу возможность скрыть шаблон.
копейка
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:58
При оплате токеном повышенной категории (скажем аптеки 2%) кэшбек пойдёт 0,5+2=2,5% ?
Карамболь
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:01
Карамболь написав:
При оплате токеном повышенной категории (скажем аптеки 2%) кэшбек пойдёт 0,5+2=2,5% ?
токен не суммируется. только если вообще нет%, тогда 0.5%
Shaman
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:01
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
і з неприємного - вертають коміс за зняття коштів через касу (як було до війни)
greenozon
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:13
greenozon написав:
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
і з неприємного - вертають коміс за зняття коштів через касу (як було до війни)
Главное чтобы абонплату по пакетам не вернули.
lara_08
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:45
greenozon написав:
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
Сколько будет?
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:26
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
Сколько будет?
От 6,5% до 9% на доходных в зависимости от пакета и 8% на хамелеоне
WallNutPen
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:54
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
Сколько будет?
вы ради науки интересуетесь или вы реально собираетесь размещать гривну?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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