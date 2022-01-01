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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:58
Re: Альфа-Банк
Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони .
Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09
Ну прям "размещать" не планирую, но держать текущие остатки на хлебушек можно.
Это вопрос ставки. Предложат что-то хорошее - будем работать. Если нет - пусть "походят по рыночку" ещё
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