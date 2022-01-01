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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:58

Re: Альфа-Банк

Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони :(.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон

Сколько будет?


вы ради науки интересуетесь или вы реально собираетесь размещать гривну?

Ну прям "размещать" не планирую, но держать текущие остатки на хлебушек можно.
Это вопрос ставки. Предложат что-то хорошее - будем работать. Если нет - пусть "походят по рыночку" ещё
Вкладчик1234
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  #<1 ... 372373374375
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