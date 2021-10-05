Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:58
Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони
.
Arien
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09
IMPRINTER написав: Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
Сколько будет?
вы ради науки интересуетесь или вы реально собираетесь размещать гривну?
Ну прям "размещать" не планирую, но держать текущие остатки на хлебушек можно.
Это вопрос ставки. Предложат что-то хорошее - будем работать. Если нет - пусть "походят по рыночку" ещё
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:47
IMPRINTER написав: Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон
Сколько будет?
вы ради науки интересуетесь или вы реально собираетесь размещать гривну?
..))...тут не про "размещать" ..тут про "день продержаться да ночь простоять "...
-VICTOR-
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:31
Arien написав:
Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони
.
По евро 37.60 против зеленых 37.5939 и гороховских 37,5502 при расчёте картой через терминал Алла начислит еще на многих мсс минимум 0.5% грязными орехами. Что еще сейчас при расчетах будет интересней?
Востаннє редагувалось
Citizen_D
в П'ят 22 лип, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Citizen_D
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:37
Citizen_D написав:
Что еще сейчас при расчетах будет интересней?
Всем известная страница
свистит, что Укргаз вне конкуренции. Формально, есть ещё аукцион щедрости от какого-то ОКСІ Банк, но я сомневаюсь, что он по такому курсу реально работает.
moveton
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:35
На коротких депо зникла інфа, що при лонгації буде +3%
Golf_streem
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:13
Golf_streem написав:
На коротких депо зникла інфа, що при лонгації буде +3%
В додатку сенс поки що відображається на діючому депозиті.
Arbitr
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:18
Arbitr написав: Golf_streem написав:
На коротких депо зникла інфа, що при лонгації буде +3%
В додатку сенс поки що відображається на діючому депозиті.
Дійсно, зараз відображається.
Golf_streem
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Додано: Суб 23 лип, 2022 14:19
Щоб забрати готівку до 1000 usd треба замовлення як в Приваті? Видають кошти по 10 доллярів теж, чи тільки 100/50?
sergia
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Додано: Суб 23 лип, 2022 14:21
Citizen_D написав: Arien написав:
Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони
.
По евро 37.60 против зеленых 37.5939 и гороховских 37,5502 при расчёте картой через терминал Алла начислит еще на многих мсс минимум 0.5% грязными орехами. Что еще сейчас при расчетах будет интересней?
По доллару на момент оплаты было 36,99 против 36,90 и 36,82 у ПБ и Мони.
Орехи 1%, это да. Но у Мони тоже 1% на эту категорию.
Arien
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