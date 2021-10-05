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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:58

Re: Альфа-Банк

Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони :(.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон

Сколько будет?


вы ради науки интересуетесь или вы реально собираетесь размещать гривну?

Ну прям "размещать" не планирую, но держать текущие остатки на хлебушек можно.
Это вопрос ставки. Предложат что-то хорошее - будем работать. Если нет - пусть "походят по рыночку" ещё
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:47

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Піднімають ставки із 1 серпня на Дох. Сейф + залишок на хамелеон

Сколько будет?


вы ради науки интересуетесь или вы реально собираетесь размещать гривну?

..))...тут не про "размещать" ..тут про "день продержаться да ночь простоять "... :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:31

  Arien написав:Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони :(.

По евро 37.60 против зеленых 37.5939 и гороховских 37,5502 при расчёте картой через терминал Алла начислит еще на многих мсс минимум 0.5% грязными орехами. Что еще сейчас при расчетах будет интересней?
Востаннє редагувалось Citizen_D в П'ят 22 лип, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:37

  Citizen_D написав:Что еще сейчас при расчетах будет интересней?

Всем известная страница свистит, что Укргаз вне конкуренции. Формально, есть ещё аукцион щедрости от какого-то ОКСІ Банк, но я сомневаюсь, что он по такому курсу реально работает.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:35

Re: Альфа-Банк

На коротких депо зникла інфа, що при лонгації буде +3%
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:13

  Golf_streem написав:На коротких депо зникла інфа, що при лонгації буде +3%

В додатку сенс поки що відображається на діючому депозиті.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:18

  Arbitr написав:
  Golf_streem написав:На коротких депо зникла інфа, що при лонгації буде +3%

В додатку сенс поки що відображається на діючому депозиті.

Дійсно, зараз відображається.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:19

Re: Альфа-Банк

Щоб забрати готівку до 1000 usd треба замовлення як в Приваті? Видають кошти по 10 доллярів теж, чи тільки 100/50?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:21

  Citizen_D написав:
  Arien написав:Что-то Альфа залупила такой лихой карточный курс, что выше ПБ и Мони :(.

По евро 37.60 против зеленых 37.5939 и гороховских 37,5502 при расчёте картой через терминал Алла начислит еще на многих мсс минимум 0.5% грязными орехами. Что еще сейчас при расчетах будет интересней?


По доллару на момент оплаты было 36,99 против 36,90 и 36,82 у ПБ и Мони.
Орехи 1%, это да. Но у Мони тоже 1% на эту категорию.
Arien
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