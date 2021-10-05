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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:15
Орехи за пополнение хамелеона еще не начали начислять? Кинул 100 грн орехов нема.
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Danik
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