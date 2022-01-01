Додано: Суб 23 лип, 2022 20:28

Vorlon написав: копейка

Что мешает перевыпустить карту? На виртуальную, если не можете посетить отделение.



Я сейчас перевыпускаю всё что можно заранее. Выпускаю допки при необходимости... Что мешает перевыпустить карту? На виртуальную, если не можете посетить отделение.Я сейчас перевыпускаю всё что можно заранее. Выпускаю допки при необходимости...

Ну может в том банке оттуда тянут нет виртуалок и нет перевыпуска заканчивающихся карт а есть лишь лонгация - как в этом случае поможет ваш совет?ведь тянет на Аллу с какого-то другого банка. Не факт что там есть виртуалкида пролонгация карт она не для интернет платежей в принципе. Некоторые банки говорят умеют продлевать так чтобы по сути перевыпускалась новая карта со старым сроком. Но это больше касается виртуалок. А физический пластик если и продлевается то имеет сильно урезанный функционал - чаще настроенный так чтобы работать только внутри самого банка эмитента плюс ещё в некоторых сервисах где нет контроля валидности карты. И в этом случае если банк карты принципиально не перевыпускает и не предлагает альтернативу в виде виртуалок - ничего не поделать