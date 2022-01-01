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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:15

Орехи за пополнение хамелеона еще не начали начислять? Кинул 100 грн орехов нема.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:56

  Danik написав:Орехи за пополнение хамелеона еще не начали начислять? Кинул 100 грн орехов нема.

Нет, эту акцию не возобновили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:05

Re: Альфа-Банк

Тянула с др. банка на Альфу - пришла СМС от донора "неверный срок действия карты".
Ставила при операции продленный срок карты донора (как в ИБ), а не реальный тот что на карте (уже прошел, его и поставить низя).
Как вообще работает продление срока действия карт? Только в этом банке пашут и все?
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:36

копейка
Что мешает перевыпустить карту? На виртуальную, если не можете посетить отделение.

Я сейчас перевыпускаю всё что можно заранее. Выпускаю допки при необходимости...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:28

  Vorlon написав:копейка
Что мешает перевыпустить карту? На виртуальную, если не можете посетить отделение.

Я сейчас перевыпускаю всё что можно заранее. Выпускаю допки при необходимости...

Ну может в том банке оттуда тянут нет виртуалок и нет перевыпуска заканчивающихся карт а есть лишь лонгация - как в этом случае поможет ваш совет? копейка ведь тянет на Аллу с какого-то другого банка. Не факт что там есть виртуалки
2копейка да пролонгация карт она не для интернет платежей в принципе. Некоторые банки говорят умеют продлевать так чтобы по сути перевыпускалась новая карта со старым сроком. Но это больше касается виртуалок. А физический пластик если и продлевается то имеет сильно урезанный функционал - чаще настроенный так чтобы работать только внутри самого банка эмитента плюс ещё в некоторых сервисах где нет контроля валидности карты. И в этом случае если банк карты принципиально не перевыпускает и не предлагает альтернативу в виде виртуалок - ничего не поделать
WallNutPen
 
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  #<1 ... 373374375376
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