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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:15
Орехи за пополнение хамелеона еще не начали начислять? Кинул 100 грн орехов нема.
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:56
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:05
Re: Альфа-Банк
Тянула с др. банка на Альфу - пришла СМС от донора "неверный срок действия карты".
Ставила при операции продленный срок карты донора (как в ИБ), а не реальный тот что на карте (уже прошел, его и поставить низя).
Как вообще работает продление срока действия карт? Только в этом банке пашут и все?
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:36
копейка
Что мешает перевыпустить карту? На виртуальную, если не можете посетить отделение.
Я сейчас перевыпускаю всё что можно заранее. Выпускаю допки при необходимости...
Додано: Суб 23 лип, 2022 20:28
Ну может в том банке оттуда тянут нет виртуалок и нет перевыпуска заканчивающихся карт а есть лишь лонгация - как в этом случае поможет ваш совет? копейка ведь тянет на Аллу с какого-то другого банка. Не факт что там есть виртуалки
2копейка да пролонгация карт она не для интернет платежей в принципе. Некоторые банки говорят умеют продлевать так чтобы по сути перевыпускалась новая карта со старым сроком. Но это больше касается виртуалок. А физический пластик если и продлевается то имеет сильно урезанный функционал - чаще настроенный так чтобы работать только внутри самого банка эмитента плюс ещё в некоторых сервисах где нет контроля валидности карты. И в этом случае если банк карты принципиально не перевыпускает и не предлагает альтернативу в виде виртуалок - ничего не поделать
Додано: Нед 24 лип, 2022 18:54
Re: Альфа-Банк
Подскажите, где кроме кассы и банкомата Альфы можно без комиссии пополнить карту хамелеон?
Додано: Нед 24 лип, 2022 19:00
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