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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:39

Re: Альфа-Банк

Напомните, пожалуйста, пополнение третьим лицом в easypay - до 5к
Отдельно считается в City24 до 5к, верно?

И это на одну карту или на клиента?
К примеру, могут закинуть на грн White 5к и на Ящера 5к в тот же день?
Спасибо заранее )
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:49

Arien говорю сразу, что ответ на ваши вопросы не знаю. Но есть чисто логика. Терминал не может контролировать ИНН он только контролирует номер карты. Поэтому сколько карт столько и пополнений. Аналогично терминалы разных систем - не знают пополняли ли вы что либо в другой системе или нет. А банк выполняет функции по приему чисто технически - он не может не принять платеж который идёт на карту. Поэтому если терминал платеж принял банк его уже проведет. Повторюсь - это все лишь мои логические умозаключения на основании знаний работы терминалов и банков. Могу и ошибиться ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:53

WallNutPen,

Спасибо, логично, в принципе, когда ТСО проверяет лимит, или мы его увеличиваем с помощью смс на фин. номер - тоже привязка к карте. Надо будет проверить...
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:14

Re: Альфа-Банк

Arien, я через терминал ПриватБанка пополнил карту Альфы (когда были у Аллы и Привата более дружеские отношения) на хорошую сумму. В течение дня мне понадобилось ещё пополнить через терминал ПриватБанка и упёрся в лимит 30к грн/сутки, указал другой номер карты и всё прошло на ура :)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:16

Только что бросил 10 грн с Бобра на Ультру гривневую. И ... офигел: такого я еще не видел. Нарисовало какую-то ошибку - и вернуло назад, на карту Бобра.
Что это вообще было? Причем прошло по выписке в Альфе, что сначала зачислило, а потом сняло и вернуло.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:52

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк розповів, як вони обслуговують клієнтів https://www.youtube.com/watch?v=0bZDw7Ut-9s
vkladchiik
 
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