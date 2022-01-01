Напомните, пожалуйста, пополнение третьим лицом в easypay - до 5к
Отдельно считается в City24 до 5к, верно?
И это на одну карту или на клиента?
К примеру, могут закинуть на грн White 5к и на Ящера 5к в тот же день?
Спасибо заранее )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 18:39
Re: Альфа-Банк
Напомните, пожалуйста, пополнение третьим лицом в easypay - до 5к
Отдельно считается в City24 до 5к, верно?
И это на одну карту или на клиента?
К примеру, могут закинуть на грн White 5к и на Ящера 5к в тот же день?
Спасибо заранее )
Додано: Пон 25 лип, 2022 18:49
Arien говорю сразу, что ответ на ваши вопросы не знаю. Но есть чисто логика. Терминал не может контролировать ИНН он только контролирует номер карты. Поэтому сколько карт столько и пополнений. Аналогично терминалы разных систем - не знают пополняли ли вы что либо в другой системе или нет. А банк выполняет функции по приему чисто технически - он не может не принять платеж который идёт на карту. Поэтому если терминал платеж принял банк его уже проведет. Повторюсь - это все лишь мои логические умозаключения на основании знаний работы терминалов и банков. Могу и ошибиться
Додано: Пон 25 лип, 2022 18:53
WallNutPen,
Спасибо, логично, в принципе, когда ТСО проверяет лимит, или мы его увеличиваем с помощью смс на фин. номер - тоже привязка к карте. Надо будет проверить...
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:14
Re: Альфа-Банк
Arien, я через терминал ПриватБанка пополнил карту Альфы (когда были у Аллы и Привата более дружеские отношения) на хорошую сумму. В течение дня мне понадобилось ещё пополнить через терминал ПриватБанка и упёрся в лимит 30к грн/сутки, указал другой номер карты и всё прошло на ура
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:16
Только что бросил 10 грн с Бобра на Ультру гривневую. И ... офигел: такого я еще не видел. Нарисовало какую-то ошибку - и вернуло назад, на карту Бобра.
Что это вообще было? Причем прошло по выписке в Альфе, что сначала зачислило, а потом сняло и вернуло.
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:52
Re: Альфа-Банк
Альфа-Банк розповів, як вони обслуговують клієнтів
Додано: Вів 26 лип, 2022 12:52
бувае всяке, от лимитов до неверифицированных акков
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