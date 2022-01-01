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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08
lloydbanksua написав:
Что за депозит Максимальный появился в сенсе?
От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:26
Citizen_D написав: lloydbanksua написав:
Что за депозит Максимальный появился в сенсе?
От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.
100т повинно весь час залишатись на рахунку,а то що більше 100т я використовую як забажаю?
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:36
novichok написав: Citizen_D написав: lloydbanksua написав:
Что за депозит Максимальный появился в сенсе?
От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.
100т повинно весь час залишатись на рахунку,а то що більше 100т я використовую як забажаю?
Схоже на те, 100к мінімальний залишок
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:37
Citizen_D написав: lloydbanksua написав:
Что за депозит Максимальный появился в сенсе?
От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.
Вай.
Алка, дафай 17% и явсятвая. Даж у Алика Анти и тута Мабильные позакрываю
Месяца два точно вытерплю, покувыркаемся
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:54
Мабуть і закривати тільки у відділенні можна буде. Нє пойдьот.
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