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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08

  lloydbanksua написав:Что за депозит Максимальный появился в сенсе?

От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:26

  Citizen_D написав:
  lloydbanksua написав:Что за депозит Максимальный появился в сенсе?

От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.

100т повинно весь час залишатись на рахунку,а то що більше 100т я використовую як забажаю?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:36

  novichok написав:
  Citizen_D написав:
  lloydbanksua написав:Что за депозит Максимальный появился в сенсе?

От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.

100т повинно весь час залишатись на рахунку,а то що більше 100т я використовую як забажаю?

Схоже на те, 100к мінімальний залишок
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:37

  Citizen_D написав:
  lloydbanksua написав:Что за депозит Максимальный появился в сенсе?

От 100т до 40млн на 14% с капитализацией % , пополнением и снятием . Ощадный+ так сказать.

Вай.
Алка, дафай 17% и явсятвая. Даж у Алика Анти и тута Мабильные позакрываю 8)
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:54

Максимальний

Мабуть і закривати тільки у відділенні можна буде. Нє пойдьот.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:17

Re: Альфа-Банк

Меньше 100т= закрытие депо. За неполный месяц 10%. Судя по всему , закрыть можно как и ощадный- удалённо. У кого есть свободные 100т, может протестировать .
Citizen_D
 
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