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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:45

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:15

  Howl написав:
  V2 написав:А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.

Уточнил этот вопрос у персмена - дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем. Депо от 3 месяцев сумма депо от 2000 $" (специально уточнил - минимальная сумма именно такая).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:10

  Sain_повернувся написав:
  Citizen_D написав:Меньше 100т= закрытие депо. За неполный месяц 10%. Судя по всему , закрыть можно как и ощадный- удалённо. У кого есть свободные 100т, может протестировать .

Відкрив сьогодні для тесту, але депозит як я розумію зявиться в сенсі на наступний день. Побачим що там і як. Це краще ніж тримати під 6,5 на дохідному сейфі)


мне не понравилось "пересчет снятых под 10%", это не совсем "14% за каждый день что лежит", на этом фоне мне проще нынешний мобильный 13%й
cohan
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