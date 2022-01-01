Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:45
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:15
Уточнил этот вопрос у персмена - дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем. Депо от 3 месяцев сумма депо от 2000 $" (специально уточнил - минимальная сумма именно такая).
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:10
мне не понравилось "пересчет снятых под 10%", это не совсем "14% за каждый день что лежит", на этом фоне мне проще нынешний мобильный 13%й
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