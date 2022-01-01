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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:45
V2 написав:
А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.
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Howl
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Додано: Сер 27 лип, 2022 08:15
Howl написав: V2 написав:
А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.
Уточнил этот вопрос у персмена - дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем. Депо от 3 месяцев сумма депо от 2000 $" (специально уточнил - минимальная сумма именно такая).
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Додано: Сер 27 лип, 2022 09:10
Sain_повернувся написав: Citizen_D написав:
Меньше 100т= закрытие депо. За неполный месяц 10%. Судя по всему , закрыть можно как и ощадный- удалённо. У кого есть свободные 100т, может протестировать .
Відкрив сьогодні для тесту, але депозит як я розумію зявиться в сенсі на наступний день. Побачим що там і як. Це краще ніж тримати під 6,5 на дохідному сейфі)
мне не понравилось "пересчет снятых под 10%", это не совсем "14% за каждый день что лежит", на этом фоне мне проще нынешний мобильный 13%й
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cohan
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:08
cohan написав: Sain_повернувся написав: Citizen_D написав:
Меньше 100т= закрытие депо. За неполный месяц 10%. Судя по всему , закрыть можно как и ощадный- удалённо. У кого есть свободные 100т, может протестировать .
Відкрив сьогодні для тесту, але депозит як я розумію зявиться в сенсі на наступний день. Побачим що там і як. Це краще ніж тримати під 6,5 на дохідному сейфі)
мне не понравилось "пересчет снятых под 10%", это не совсем "14% за каждый день что лежит", на этом фоне мне проще нынешний мобильный 13%й
перерахунок за неповний місяць, а не весь період. Тобто якщо пролежав як мобільний до кінця місяця - 14%, якщо не долежав - 10%. Мобільний зняти раніше, як максимальний, здається не можливо
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:19
Sain_повернувся написав:
якщо не долежав - 10%.
по 10% перераховується те, що зняли в поточному місяці
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Amethyst
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:28
Amethyst написав: Sain_повернувся написав:
якщо не долежав - 10%.
по 10% перераховується те, що зняли в поточному місяці
так, звісно. Там вели дискусію про зняття депозита, а не частини. Частину зняти з мобільного неможливо
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:29
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
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novichok
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:30
novichok написав:
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
в тг каналі по інвестиціям в Альфі це питання вже надцять раз задавали
наразі Рома не знає, відповідь - коли надішле мінфін...
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:31
Наступного місяця закінчується пластик кредитки зі зрізаним лімітом. Як зараз його перевипускають?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:32
novichok написав:
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик...
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