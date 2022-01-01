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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:10

  V2 написав:А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?


Заходив сьогодні в відділення - казали послуга з купівлею для депозиту працює(курс по комерційному курсу)
khmelovski
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:32

  Кочевник написав:Наступного місяця закінчується пластик кредитки зі зрізаним лімітом. Як зараз його перевипускають?


пластик перевыпускается в виде диджитал-карты, а если вы желаете получить пластиковую, то вы через приложение уже заказываете её пластиковый дубликат ... вы можете не тянуть до даты смерти карты и сейчас нажать кнопку "перевыпустить", перевыпустится диджитал, которую можете заказать в виде пластика на НП. Старая карта 30 дней будет еще жить.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:34

Re: Альфа-Банк

Не дало випустити діджиталку для ЕКО_Макса.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:42

  WallNutPen написав:
  Howl написав:
  V2 написав:А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.

Уточнил этот вопрос у персмена - дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем. Депо от 3 месяцев сумма депо от 2000 $" (специально уточнил - минимальная сумма именно такая).

А курс какой обещают? А то на рыночке есть разные вариации (НБУ+, карточный, "по заявке")
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:47

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем.

Т.е. рассчитывать на то, что можно будет оформить через приложение даже не стоит? Опять же, у меня все гривны на карте, т.е. мне их надо будет еще предварительно заказать и снять в отделении? Это какая-то ерунда получается, учитывая, что тот же А-Банк это обещает сделать через приложение и ехать никуда никому не нужно будет!.. А учитывая сумму в 2куе выглядит вообще странно, т.к. НБУ разрешил менять эквивалент 50тыс.грн. в месяц.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02

  Watcher написав:
  WallNutPen написав:дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем.

Т.е. рассчитывать на то, что можно будет оформить через приложение даже не стоит? Опять же, у меня все гривны на карте, т.е. мне их надо будет еще предварительно заказать и снять в отделении? Это какая-то ерунда получается, учитывая, что тот же А-Банк это обещает сделать через приложение и ехать никуда никому не нужно будет!.. А учитывая сумму в 2куе выглядит вообще странно, т.к. НБУ разрешил менять эквивалент 50тыс.грн. в месяц.

Или я не понял персмена - или он не понял меня. Короче когда я собрал нал и позвонил ему делать заявку оказалось что курс не НБУ+1% с покупкой на межбанке а коммерческий курс альфы. В общем охрана отмена. Альфа работает не по той схеме что разрешил НБУ, а по своей - хитрой - "коммерческой". "Такой хоккей нам не нужен!" (С) Н.Озеров
Прошу прощения если вдруг кого-то "ввів в оману" :(
WallNutPen
 
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