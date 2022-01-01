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Альфа-Банк
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:10
V2 написав:
А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Заходив сьогодні в відділення - казали послуга з купівлею для депозиту працює(курс по комерційному курсу)
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:32
Кочевник написав:
Наступного місяця закінчується пластик кредитки зі зрізаним лімітом. Як зараз його перевипускають?
пластик перевыпускается в виде диджитал-карты, а если вы желаете получить пластиковую, то вы через приложение уже заказываете её пластиковый дубликат ... вы можете не тянуть до даты смерти карты и сейчас нажать кнопку "перевыпустить", перевыпустится диджитал, которую можете заказать в виде пластика на НП. Старая карта 30 дней будет еще жить.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:34
Не дало випустити діджиталку для ЕКО_Макса.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:42
WallNutPen написав: Howl написав: V2 написав:
А що в Альфі з валютними депозитами за гривню?
Неофициально это можно сделать в отделении, но официальный запуск отложили.
Уточнил этот вопрос у персмена - дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем. Депо от 3 месяцев сумма депо от 2000 $" (специально уточнил - минимальная сумма именно такая).
А курс какой обещают? А то на рыночке есть разные вариации (НБУ+, карточный, "по заявке")
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:47
WallNutPen написав:
дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем.
Т.е. рассчитывать на то, что можно будет оформить через приложение даже не стоит? Опять же, у меня все гривны на карте, т.е. мне их надо будет еще предварительно заказать и снять в отделении? Это какая-то ерунда получается, учитывая, что тот же А-Банк это обещает сделать через приложение и ехать никуда никому не нужно будет!.. А учитывая сумму в 2куе выглядит вообще странно, т.к. НБУ разрешил менять эквивалент 50тыс.грн. в месяц.
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Watcher
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02
Watcher написав: WallNutPen написав:
дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем.
Т.е. рассчитывать на то, что можно будет оформить через приложение даже не стоит? Опять же, у меня все гривны на карте, т.е. мне их надо будет еще предварительно заказать и снять в отделении? Это какая-то ерунда получается, учитывая, что тот же А-Банк это обещает сделать через приложение и ехать никуда никому не нужно будет!.. А учитывая сумму в 2куе выглядит вообще странно, т.к. НБУ разрешил менять эквивалент 50тыс.грн. в месяц.
Или я не понял персмена - или он не понял меня. Короче когда я собрал нал и позвонил ему делать заявку оказалось что курс не НБУ+1% с покупкой на межбанке а коммерческий курс альфы. В общем охрана отмена. Альфа работает не по той схеме что разрешил НБУ, а по своей - хитрой - "коммерческой". "Такой хоккей нам не нужен!" (С) Н.Озеров
Прошу прощения если вдруг кого-то "ввів в оману"
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WallNutPen
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