Додано: Сер 27 лип, 2022 11:47

WallNutPen написав: дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем. дословно выглядит так: "да мы продаем бакс под депозит за наличную гривну. Каждая такая операция должна предварительно согласовываться то есть как у вас будет готовая сумма на руках - вы мне звоните я делаю заявку в головной банк и если они освячивают - вы едете в отделение и мы все оформляем.

Т.е. рассчитывать на то, что можно будет оформить через приложение даже не стоит? Опять же, у меня все гривны на карте, т.е. мне их надо будет еще предварительно заказать и снять в отделении? Это какая-то ерунда получается, учитывая, что тот же А-Банк это обещает сделать через приложение и ехать никуда никому не нужно будет!.. А учитывая сумму в 2куе выглядит вообще странно, т.к. НБУ разрешил менять эквивалент 50тыс.грн. в месяц.