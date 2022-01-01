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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:34
Amethyst написав: novichok написав:
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик...
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UPD А вот и Алла розродилась. В 17-20
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:04
WallNutPen написав: Amethyst написав: novichok написав:
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик...
Моня только что зачислил. Аллу ждем-с
UPD А вот и Алла розродилась. В 17-20
альфа овдп зайшли в 17-10
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