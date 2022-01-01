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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:34

  Amethyst написав:
  novichok написав:З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?

Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик... :mrgreen:

Моня только что зачислил. Аллу ждем-с
UPD А вот и Алла розродилась. В 17-20
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:04

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?

Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик... :mrgreen:

Моня только что зачислил. Аллу ждем-с
UPD А вот и Алла розродилась. В 17-20



альфа овдп зайшли в 17-10
greenozon
 
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  #<1 ... 378379380381
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