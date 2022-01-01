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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:34
Amethyst написав: novichok написав:
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик...
Моня только что зачислил. Аллу ждем-с
UPD А вот и Алла розродилась. В 17-20
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:04
WallNutPen написав: Amethyst написав: novichok написав:
З військових облігацій питання...
Якщо дата гасіння 27.07.22, то коли гроші впадуть на картку, сьогодні чи завтра?
Як Мінфин вирішіть гроші перерахувати у банку. От чекаємо, мабуть домальовує останній нолик...
Моня только что зачислил. Аллу ждем-с
UPD А вот и Алла розродилась. В 17-20
альфа овдп зайшли в 17-10
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:11
Алла вирішила більше не тримати представника на сайті? Останній візит від 12го липня.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:17
_PORT_UA
Форум стає не актуальним
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:26
_PORT_UA написав:
Алла вирішила більше не тримати представника на сайті? Останній візит від 12го липня.
Підносить готівку до кас, бо не справляються - 10 днів замовлення валюти🤣
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idealstorm
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:36
_PORT_UA написав:
Алла вирішила більше не тримати представника на сайті? Останній візит від 12го липня.
Рома в телеге
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Мизантрóп
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:00
idealstorm написав: _PORT_UA написав:
Алла вирішила більше не тримати представника на сайті? Останній візит від 12го липня.
Підносить готівку до кас, бо не справляються - 10 днів замовлення валюти🤣
хто ці люди що почали активно виносити валюту? 3 місяці ще не минуло, спекуляції з перекидуванняч через свіфт теж вже не великий % дають.
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sergia
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Додано: Чет 28 лип, 2022 14:49
Платіж за реквізитами в Сенс не проходить (коли вводиш суму "Щось пішло не так").
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Zochan
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