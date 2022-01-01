|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:28
freelanc, карту стоит активировать в августе и до конца месяца (т. е. августа) перейти с SMS на PUSH или отключить Альфа-Чек, если он подключился.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4579
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:33
Или пуш или смс.
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|139
|98255
|
Чет 28 лип, 2022 17:58
root
|
|228
|168670
|
|
|40
|29362
|
Сер 27 лип, 2022 23:39
reef
|