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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:28

Re: Альфа-Банк

freelanc, карту стоит активировать в августе и до конца месяца (т. е. августа) перейти с SMS на PUSH или отключить Альфа-Чек, если он подключился.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:33

Re: Альфа-Банк

Или пуш или смс.
skorpi
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