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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:28

Re: Альфа-Банк

freelanc, карту стоит активировать в августе и до конца месяца (т. е. августа) перейти с SMS на PUSH или отключить Альфа-Чек, если он подключился.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:33

Re: Альфа-Банк

Или пуш или смс.
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:04

Re: Альфа-Банк

маленький глюк, но интересно - была покупка 22 июля больше 500 грн - рассрочку не предложило.
вначале думал, что глюки с пополнением, и рассрочку предложит по проводке. посмотрел в myalfabank - проводка 25 июля.

почему могло не предложить рассрочку, какие мысли? остальные покупки предлагает четко.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:12

Re: Альфа-Банк

Shaman, может дело в МСС. Не на все МСС можно оформить рассрочки.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:51

Re: Альфа-Банк

Подскажите, комиссии за обслуживание по пакетным картам (белая интересует) пока не берут?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:12

  ВIВ написав:Подскажите, комиссии за обслуживание по пакетным картам (белая интересует) пока не берут?

Пока не берут за любые пакетки...
Vorlon
 
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