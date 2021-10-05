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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:28
Re: Альфа-Банк
freelanc, карту стоит активировать в августе и до конца месяца (т. е. августа) перейти с SMS на PUSH или отключить Альфа-Чек, если он подключился.
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:33
Re: Альфа-Банк
Или пуш или смс.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:04
Re: Альфа-Банк
маленький глюк, но интересно - была покупка 22 июля больше 500 грн - рассрочку не предложило.
вначале думал, что глюки с пополнением, и рассрочку предложит по проводке. посмотрел в myalfabank - проводка 25 июля.
почему могло не предложить рассрочку, какие мысли? остальные покупки предлагает четко.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:12
Re: Альфа-Банк
Shaman, может дело в МСС. Не на все МСС можно оформить рассрочки.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:51
Re: Альфа-Банк
Подскажите, комиссии за обслуживание по пакетным картам (белая интересует) пока не берут?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:12
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