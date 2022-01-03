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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:28
Re: Альфа-Банк
freelanc, карту стоит активировать в августе и до конца месяца (т. е. августа) перейти с SMS на PUSH или отключить Альфа-Чек, если он подключился.
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:33
Re: Альфа-Банк
Или пуш или смс.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:04
Re: Альфа-Банк
маленький глюк, но интересно - была покупка 22 июля больше 500 грн - рассрочку не предложило.
вначале думал, что глюки с пополнением, и рассрочку предложит по проводке. посмотрел в myalfabank - проводка 25 июля.
почему могло не предложить рассрочку, какие мысли? остальные покупки предлагает четко.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:12
Re: Альфа-Банк
Shaman, может дело в МСС. Не на все МСС можно оформить рассрочки.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:51
Re: Альфа-Банк
Подскажите, комиссии за обслуживание по пакетным картам (белая интересует) пока не берут?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:12
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:46
Re: Альфа-Банк
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Заказ товара на АлиЭкспресс как раз перед войной. С марта месяца где-то затерялся в транзите и до сих пор не получен. В мае была открыта претензия в отделении Альфа банка. В итоге в претензии отказано, т.к продавец сказал, что я типа получил заказ. В итоге ни товара, ни возврата средств. Что теперь делать? Может посоветуете что-то?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:58
Re: Альфа-Банк
У альфи черговий прикол. Не випускає з вайта на інші банки п2пчужою тянучкою.
Придурки з гл кажуть - військовий стан , бл. ліміти не змінюємо .
Тобто кошти з сейфа, вийняті на вайт, тепер потягнути на інші банки не виходить .
Пропонують СЕП .
Кажу - такого раніше не було, робіть п2п - вивчають питання.
Нове покращення, бл.
Раніше штовхати з вайта у сенсі було з комісом , як тепер ?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:01
Вы chargeback делали через банк?
А через сам АлиЭкспресс спор не открывали? Попробуйте, хотя шансов мало, судя по календарю.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:05
ramzes4 ,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено.
Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.
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