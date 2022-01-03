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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:35

  _PORT_UA написав:ramzes4 ,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено.
Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.

Дивно. Я повідкривав спори на Алі, і 3 суми повернулися. Альфа нічого не зробить, це ж не шахрайство. Це ви самі оплачували. Тут питання до Алі. (Там правда не так як раніше спір відкривався, якщо не помиляюся через їх чат бот)
PUnder
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 02.08.09
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  #<1 ... 380381382383
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