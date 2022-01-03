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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:35
_PORT_UA написав:ramzes4
,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено.
Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.
Дивно. Я повідкривав спори на Алі, і 3 суми повернулися. Альфа нічого не зробить, це ж не шахрайство. Це ви самі оплачували. Тут питання до Алі. (Там правда не так як раніше спір відкривався, якщо не помиляюся через їх чат бот)
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