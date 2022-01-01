Дивно. Я повідкривав спори на Алі, і 3 суми повернулися. Альфа нічого не зробить, це ж не шахрайство. Це ви самі оплачували. Тут питання до Алі. (Там правда не так як раніше спір відкривався, якщо не помиляюся через їх чат бот)
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:35
Дивно. Я повідкривав спори на Алі, і 3 суми повернулися. Альфа нічого не зробить, це ж не шахрайство. Це ви самі оплачували. Тут питання до Алі. (Там правда не так як раніше спір відкривався, якщо не помиляюся через їх чат бот)
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:15
Это правда - лимиты они сейчас не меняют. Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки. Я СЭПаю. Чуть дольше, но в принципе вопросов пока не возникало.
Тянуть чужой р2р тянучкой с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую. Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле) - в этом случае толкачка будет бесплатной.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:57
Re: Альфа-Банк
6 июля с кастрированного Cameleon забрал 14к грн, а 18 июля c Graphite -- ~8,5к грн. И всё одной операцией. То что-то другое, но не лимиты.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:12
Re: Альфа-Банк
Дякую. Тут Ви абсолютно праві ! (третій менеджер нарешті зрозуміла суть проблеми і озвучила саме цей ліміт). До того в інших були версії навіть про кількість операцій :)
СЕП на моно залетів десь за хв. 30. Ліміт СЕП в інші банки - 50К на операцію/150К - доба/200К - місяць
Тут також +, однак Хамон повинен бути нульовим :)
Дякую за уточнення !
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:18
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