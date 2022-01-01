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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384>

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Альфа-Банк 3.7 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
11
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:35

  _PORT_UA написав:ramzes4 ,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено.
Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.

Дивно. Я повідкривав спори на Алі, і 3 суми повернулися. Альфа нічого не зробить, це ж не шахрайство. Це ви самі оплачували. Тут питання до Алі. (Там правда не так як раніше спір відкривався, якщо не помиляюся через їх чат бот)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:15

  stas_rst написав:У альфи черговий прикол. Не випускає з вайта на інші банки п2пчужою тянучкою.
Придурки з гл кажуть - військовий стан , бл. ліміти не змінюємо .
Тобто кошти з сейфа, вийняті на вайт, тепер потягнути на інші банки не виходить .
Пропонують СЕП .
Кажу - такого раніше не було, робіть п2п - вивчають питання.
Нове покращення, бл.
Раніше штовхати з вайта у сенсі було з комісом , як тепер ?

Это правда - лимиты они сейчас не меняют. Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки. Я СЭПаю. Чуть дольше, но в принципе вопросов пока не возникало.
Толкать с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую. Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле) - в этом случае толкачка будет бесплатной.
Востаннє редагувалось WallNutPen в П'ят 29 лип, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:57

Re: Альфа-Банк

6 июля с кастрированного Cameleon забрал 14к грн, а 18 июля c Graphite -- ~8,5к грн. И всё одной операцией. То что-то другое, но не лимиты.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:12

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки.

Дякую. Тут Ви абсолютно праві ! (третій менеджер нарешті зрозуміла суть проблеми і озвучила саме цей ліміт). До того в інших були версії навіть про кількість операцій :)
СЕП на моно залетів десь за хв. 30. Ліміт СЕП в інші банки - 50К на операцію/150К - доба/200К - місяць
Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле)

Тут також +, однак Хамон повинен бути нульовим :)
Дякую за уточнення !
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:18

Для хорошого настрою, елемент моєї реальної переписки після 20-ти хвилинних моїх пояснень і неможливості з"ясувати причину :) Давно так не сміявся :)
Зображення
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:28

:lol:
операція Дічь :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:54

  _PORT_UA написав:ramzes4 ,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено.
Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.

надо бороться

другое дело что возврат по чарджам - не самая сильная сторона некоторых банков, ПУМБа так точно
идите до конца , если затраты на диспут не превышают потерь конечно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:56

  stas_rst написав:
  WallNutPen написав:Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки.

Дякую. Тут Ви абсолютно праві ! (третій менеджер нарешті зрозуміла суть проблеми і озвучила саме цей ліміт). До того в інших були версії навіть про кількість операцій :)
СЕП на моно залетів десь за хв. 30. Ліміт СЕП в інші банки - 50К на операцію/150К - доба/200К - місяць
Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле)

Тут також +, однак Хамон повинен бути нульовим :)
Дякую за уточнення !


лимиты с мая где-то такие, видно что не хватает сотрудников
5 тянуть, 30 слать хамоном, 200 СЭП в мес, 150 кажется в сутки, и 50 одна транза
бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:03

  cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются

200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:04

cohan , а как бороться и с кем? Если Альфа отписалась,что сделала все что смогла, что продавец предоставил доказательства. А сам АлиЭкспресс не даёт открыть спор, так как пишет,что это замороженный заказ.
_PORT_UA
 
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