_PORT_UA написав:ramzes4 ,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено. Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.
Дивно. Я повідкривав спори на Алі, і 3 суми повернулися. Альфа нічого не зробить, це ж не шахрайство. Це ви самі оплачували. Тут питання до Алі. (Там правда не так як раніше спір відкривався, якщо не помиляюся через їх чат бот)
stas_rst написав:У альфи черговий прикол. Не випускає з вайта на інші банки п2пчужою тянучкою. Придурки з гл кажуть - військовий стан , бл. ліміти не змінюємо . Тобто кошти з сейфа, вийняті на вайт, тепер потягнути на інші банки не виходить . Пропонують СЕП . Кажу - такого раніше не було, робіть п2п - вивчають питання. Нове покращення, бл. Раніше штовхати з вайта у сенсі було з комісом , як тепер ?
Это правда - лимиты они сейчас не меняют. Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки. Я СЭПаю. Чуть дольше, но в принципе вопросов пока не возникало. Толкать с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую. Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле) - в этом случае толкачка будет бесплатной.
Востаннє редагувалось WallNutPen в П'ят 29 лип, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen написав:Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки.
Дякую. Тут Ви абсолютно праві ! (третій менеджер нарешті зрозуміла суть проблеми і озвучила саме цей ліміт). До того в інших були версії навіть про кількість операцій :) СЕП на моно залетів десь за хв. 30. Ліміт СЕП в інші банки - 50К на операцію/150К - доба/200К - місяць
Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле)
Тут також +, однак Хамон повинен бути нульовим :) Дякую за уточнення !
_PORT_UA написав:ramzes4 ,да ,через банк. Банку продавец отказал в возврате, дал типа какие-то доказательства. А в доказательствах трек-номер заказа,где четко видно, что посылка в транзите! То есть не доставлено. Спор открыть на самом Али нет возможности, пишет, что заказ заморожен.
надо бороться
другое дело что возврат по чарджам - не самая сильная сторона некоторых банков, ПУМБа так точно идите до конца , если затраты на диспут не превышают потерь конечно
WallNutPen написав:Потянуть по р2р с белой можно - но если не ошибаюсь не больше 5000 в сутки.
Дякую. Тут Ви абсолютно праві ! (третій менеджер нарешті зрозуміла суть проблеми і озвучила саме цей ліміт). До того в інших були версії навіть про кількість операцій СЕП на моно залетів десь за хв. 30. Ліміт СЕП в інші банки - 50К на операцію/150К - доба/200К - місяць
Если есть Хамелеон, то можно перекинуть на него а потом либо потянуть с него - там лимиты вроде выше чем у вайта - или уже толкать но только в сэнсе (не мобайле)
Тут також +, однак Хамон повинен бути нульовим Дякую за уточнення !
лимиты с мая где-то такие, видно что не хватает сотрудников 5 тянуть, 30 слать хамоном, 200 СЭП в мес, 150 кажется в сутки, и 50 одна транза бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются
cohan , а как бороться и с кем? Если Альфа отписалась,что сделала все что смогла, что продавец предоставил доказательства. А сам АлиЭкспресс не даёт открыть спор, так как пишет,что это замороженный заказ.