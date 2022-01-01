RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
11
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20

  WallNutPen написав:Тянуть чужой р2р тянучкой с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую.

Тянуть с вайта - это бесплатно.
А вот толкать вайтом - да, стоит денег
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 27.12.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:25

Не можу залогінитись на веб-версію

Не можу залогінитись на https://auth.alfabank.com.ua/
після вводу пароля пише вгорі на червоному фоні:
Не вдалося увійти в систему, перевірте правильність вводу даних.


Спроби на іншому браузері не допомогають, на іншому компьютері теж.
Така ж проблема ще в кількох знайомих.
Техпідтримка не може нічого вдіяти, порадили змінити пароль. Пробував через "Нагадати?" але це теж не працює, повідомлення таке:
Невідома помилка. Вибачте за тимчасові незручності

У когось працюе веб-версія?
ALEF
 
Повідомлень: 683
З нами з: 16.10.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:35

  ALEF написав:У когось працюе веб-версія?

Вполне себе пускает по номеру телефона и паролю. Как неполный месяц назад обсуждали, при такой симптоматике нужно установить новый пароль (понадобится вспомнить логин). Делалось?
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 29 лип, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2199
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:36

  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Тянуть чужой р2р тянучкой с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую.

Тянуть с вайта - это бесплатно.
А вот толкать вайтом - да, стоит денег

Откорректировал формулировку - там изначально вопрос был о "толчке" и в ответе по смыслу речь шла о "толчке", но что-то видимо меня отвлекло поэтому почему-то вместо того чтобы написать просто "Толкать" применил неправильное словосочетание "Тянуть чужой р2р тянучкой" - извините.
WallNutPen
 
Повідомлень: 725
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 381382383384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 4, 5, 6
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
58 22310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 15:22
sens
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 204, 205, 206
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2058 1229914
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 14:52
WallNutPen
Креді Агріколь Банк 1, 2, 3, 4, 5
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
44 29777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 14:32
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3834)
29.07.2022 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.