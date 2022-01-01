Тянуть с вайта - это бесплатно.
А вот толкать вайтом - да, стоит денег
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:25
Не можу залогінитись на веб-версію
Не можу залогінитись на
після вводу пароля пише вгорі на червоному фоні:
Спроби на іншому браузері не допомогають, на іншому компьютері теж.
Така ж проблема ще в кількох знайомих.
Техпідтримка не може нічого вдіяти, порадили змінити пароль. Пробував через "Нагадати?" але це теж не працює, повідомлення таке:
У когось працюе веб-версія?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:35
Вполне себе пускает по номеру телефона и паролю. Как неполный месяц назад обсуждали, при такой симптоматике нужно установить новый пароль (понадобится вспомнить логин). Делалось?
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 29 лип, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:36
Откорректировал формулировку - там изначально вопрос был о "толчке" и в ответе по смыслу речь шла о "толчке", но что-то видимо меня отвлекло поэтому почему-то вместо того чтобы написать просто "Толкать" применил неправильное словосочетание "Тянуть чужой р2р тянучкой" - извините.
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