Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:57

moveton написав: ALEF написав: Большое спасибо за подсказку, я верил что тут помогут быстрее.

Восстановление пароля через ссылочку "напомнить" тоже не работает.

Удалось сделать сброс только через старое андроид приложение альфы. Большое спасибо за подсказку, я верил что тут помогут быстрее.Восстановление пароля через ссылочку "напомнить" тоже не работает.Удалось сделать сброс только через старое андроид приложение альфы.

Т.е. заработало? Альфовская поддержка же то самое советовала. Но я обошёлся без андроидного приложения. Смутно помнится, что в вебе нажимал на что-то типа "восстановить пароль" и тогда мне предложило подтвердить себя другим способом, где вариантами был список из целого одного элемента - логина.

А вообще проблема известная. Я так понимаю, что у Аллы месяц назад потерялась база паролей, но пользователям говорить об этом не велено и поддержка отмораживается. Т.е. заработало? Альфовская поддержка же то самое советовала. Но я обошёлся без андроидного приложения. Смутно помнится, что в вебе нажимал на что-то типа "восстановить пароль" и тогда мне предложило подтвердить себя другим способом, где вариантами был список из целого одного элемента - логина.А вообще проблема известная. Я так понимаю, что у Аллы месяц назад потерялась база паролей, но пользователям говорить об этом не велено и поддержка отмораживается.

да, заработало.пункт "восстановить пароль" на самом деле называется "Напомнить?"но он у меня не работал - "Невідома помилка."и даже восстановление из старого приложения не работало вчера - просто не приходило смс для подтверждения сброса.О причинах: не могу вообразить, что потерялась база паролей - она не может потеряться, по крайней мере если уж теряется то вместе с логнами.При сбросе пароля потребовали его удлинить! Следовательно причина банально в том что была усилена политика сложности паролей (увеличили минимальную длину до 10) и все пароли короче 10 символов перестали приниматься.Об этом можно было 1) предупредить всех пользователей заранее или хотябы уже постфактом если заранее боялись обнародовать брешь в виде коротких паролей;2) могли на экране логина вместо "Не вдалося увійти в систему, перевірте правильність вводу даних." сообщать пользователю что-то более полезное, например, "ваш пароль не соответствует требованиям, вам нужно его изменить, в случае затруднений обратитесь в саппорт".3) проинформировать саппорт и отделения, чтоб они знали в чём причина и как помочь людям.бодался с саппортом пытаясь решить проблему. А мне советовали другой браузер попробовать.Тёта Алла, оффициальный представитель обратите внимание.