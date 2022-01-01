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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
11
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20

  WallNutPen написав:Тянуть чужой р2р тянучкой с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую.

Тянуть с вайта - это бесплатно.
А вот толкать вайтом - да, стоит денег
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:25

Не можу залогінитись на веб-версію

Не можу залогінитись на https://auth.alfabank.com.ua/
після вводу пароля пише вгорі на червоному фоні:
Не вдалося увійти в систему, перевірте правильність вводу даних.


Спроби на іншому браузері не допомогають, на іншому компьютері теж.
Така ж проблема ще в кількох знайомих.
Техпідтримка не може нічого вдіяти, порадили змінити пароль. Пробував через "Нагадати?" але це теж не працює, повідомлення таке:
Невідома помилка. Вибачте за тимчасові незручності

У когось працюе веб-версія?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:35

  ALEF написав:У когось працюе веб-версія?

Вполне себе пускает по номеру телефона и паролю. Как неполный месяц назад обсуждали, при такой симптоматике нужно установить новый пароль (понадобится вспомнить логин). Делалось?
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 29 лип, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:36

  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Тянуть чужой р2р тянучкой с вайта по прежнему дорого - если не ошибаюсь 1%+5 грн. от суммы "толчка". Поэтому не рекомендую.

Тянуть с вайта - это бесплатно.
А вот толкать вайтом - да, стоит денег

Откорректировал формулировку - там изначально вопрос был о "толчке" и в ответе по смыслу речь шла о "толчке", но что-то видимо меня отвлекло поэтому почему-то вместо того чтобы написать просто "Толкать" применил неправильное словосочетание "Тянуть чужой р2р тянучкой" - извините.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:41

Не можу залогінитись на веб-версію

  moveton написав:
  ALEF написав:У когось працюе веб-версія?

Вполне себе пускает по номеру телефона и паролю. Как неполный месяц назад обсуждали, при такой симптоматике нужно установить новый пароль (понадобится вспомнить логин). Делалось?

Большое спасибо за подсказку, я верил что тут помогут быстрее.
Восстановление пароля через ссылочку "напомнить" тоже не работает.
Удалось сделать сброс только через старое андроид приложение альфы.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:57

  ALEF написав:Большое спасибо за подсказку, я верил что тут помогут быстрее.
Восстановление пароля через ссылочку "напомнить" тоже не работает.
Удалось сделать сброс только через старое андроид приложение альфы.

Т.е. заработало? Альфовская поддержка же то самое советовала. Но я обошёлся без андроидного приложения. Смутно помнится, что в вебе нажимал на что-то типа "восстановить пароль" и тогда мне предложило подтвердить себя другим способом, где вариантами был список из целого одного элемента - логина.
А вообще проблема известная. Я так понимаю, что у Аллы месяц назад потерялась база паролей, но пользователям говорить об этом не велено и поддержка отмораживается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:57

  moveton написав:
  ALEF написав:Большое спасибо за подсказку, я верил что тут помогут быстрее.
Восстановление пароля через ссылочку "напомнить" тоже не работает.
Удалось сделать сброс только через старое андроид приложение альфы.

Т.е. заработало? Альфовская поддержка же то самое советовала. Но я обошёлся без андроидного приложения. Смутно помнится, что в вебе нажимал на что-то типа "восстановить пароль" и тогда мне предложило подтвердить себя другим способом, где вариантами был список из целого одного элемента - логина.
А вообще проблема известная. Я так понимаю, что у Аллы месяц назад потерялась база паролей, но пользователям говорить об этом не велено и поддержка отмораживается.

да, заработало.
пункт "восстановить пароль" на самом деле называется "Напомнить?"
но он у меня не работал - "Невідома помилка."
и даже восстановление из старого приложения не работало вчера - просто не приходило смс для подтверждения сброса.

О причинах: не могу вообразить, что потерялась база паролей - она не может потеряться, по крайней мере если уж теряется то вместе с логнами.
При сбросе пароля потребовали его удлинить! Следовательно причина банально в том что была усилена политика сложности паролей (увеличили минимальную длину до 10) и все пароли короче 10 символов перестали приниматься.

Об этом можно было 1) предупредить всех пользователей заранее или хотябы уже постфактом если заранее боялись обнародовать брешь в виде коротких паролей;
2) могли на экране логина вместо "Не вдалося увійти в систему, перевірте правильність вводу даних." сообщать пользователю что-то более полезное, например, "ваш пароль не соответствует требованиям, вам нужно его изменить, в случае затруднений обратитесь в саппорт".
3) проинформировать саппорт и отделения, чтоб они знали в чём причина и как помочь людям.
Я три недели :evil: бодался с саппортом пытаясь решить проблему. А мне советовали другой браузер попробовать.

Тёта Алла, оффициальный представитель обратите внимание.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:10

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Тут Ви абсолютно праві ! (третій менеджер нарешті зрозуміла суть проблеми і озвучила саме цей ліміт).
А есть задолженность в Альфе по другим картам?
Howl
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