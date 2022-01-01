Тянуть с вайта - это бесплатно.
А вот толкать вайтом - да, стоит денег
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:25
Не можу залогінитись на веб-версію
Не можу залогінитись на
після вводу пароля пише вгорі на червоному фоні:
Спроби на іншому браузері не допомогають, на іншому компьютері теж.
Така ж проблема ще в кількох знайомих.
Техпідтримка не може нічого вдіяти, порадили змінити пароль. Пробував через "Нагадати?" але це теж не працює, повідомлення таке:
У когось працюе веб-версія?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:35
Вполне себе пускает по номеру телефона и паролю. Как неполный месяц назад обсуждали, при такой симптоматике нужно установить новый пароль (понадобится вспомнить логин). Делалось?
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 29 лип, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:36
Откорректировал формулировку - там изначально вопрос был о "толчке" и в ответе по смыслу речь шла о "толчке", но что-то видимо меня отвлекло поэтому почему-то вместо того чтобы написать просто "Толкать" применил неправильное словосочетание "Тянуть чужой р2р тянучкой" - извините.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:41
Не можу залогінитись на веб-версію
Большое спасибо за подсказку, я верил что тут помогут быстрее.
Восстановление пароля через ссылочку "напомнить" тоже не работает.
Удалось сделать сброс только через старое андроид приложение альфы.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:57
Т.е. заработало? Альфовская поддержка же то самое советовала. Но я обошёлся без андроидного приложения. Смутно помнится, что в вебе нажимал на что-то типа "восстановить пароль" и тогда мне предложило подтвердить себя другим способом, где вариантами был список из целого одного элемента - логина.
А вообще проблема известная. Я так понимаю, что у Аллы месяц назад потерялась база паролей, но пользователям говорить об этом не велено и поддержка отмораживается.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:57
да, заработало.
пункт "восстановить пароль" на самом деле называется "Напомнить?"
но он у меня не работал - "Невідома помилка."
и даже восстановление из старого приложения не работало вчера - просто не приходило смс для подтверждения сброса.
О причинах: не могу вообразить, что потерялась база паролей - она не может потеряться, по крайней мере если уж теряется то вместе с логнами.
При сбросе пароля потребовали его удлинить! Следовательно причина банально в том что была усилена политика сложности паролей (увеличили минимальную длину до 10) и все пароли короче 10 символов перестали приниматься.
Об этом можно было 1) предупредить всех пользователей заранее или хотябы уже постфактом если заранее боялись обнародовать брешь в виде коротких паролей;
2) могли на экране логина вместо "Не вдалося увійти в систему, перевірте правильність вводу даних." сообщать пользователю что-то более полезное, например, "ваш пароль не соответствует требованиям, вам нужно его изменить, в случае затруднений обратитесь в саппорт".
3) проинформировать саппорт и отделения, чтоб они знали в чём причина и как помочь людям.
Я три недели бодался с саппортом пытаясь решить проблему. А мне советовали другой браузер попробовать.
Тёта Алла, оффициальный представитель обратите внимание.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:10
Re: Альфа-Банк
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