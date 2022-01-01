cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются
200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...
могу ошибаться, но вот в июле с лимитами карт на снятие туда-сюда переслал 100к, и наружу 150 уже не ушло, в общем, до войны этого не замечал, хотя там 500 вроде было, звучало даже 1млн в каких-то условиях, то сейчас ощутил
cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются
200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...
могу ошибаться, но вот в июле с лимитами карт на снятие туда-сюда переслал 100к, и наружу 150 уже не ушло, в общем, до войны этого не замечал, хотя там 500 вроде было, звучало даже 1млн в каких-то условиях, то сейчас ощутил
Сегодня упёрся в 200 тыс. за месяц. Но внутри банка при этом ходило без проблем.